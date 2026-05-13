Власти Румынии проигнорировали прилет Зеленского в Бухарест

РИА: руководство Румынии не стало встречать Зеленского в аэропорту Бухареста
Руководство Румынии отказалось встречать в аэропорту президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на саммит «Бухарестской девятки». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что президент Румынии Никушор Дан не приехал в аэропорт Бухарест. Также Зеленского не стал встречать врио премьер-министра страны Илие Боложана и другие члены правительства. В итоге украинского лидера с женой Еленой встретил лишь посол Киева в Бухаресте Игорь Прокопчук, а также журналисты.

По информации украинских СМИ, на полях саммита «Бухарестской девятки» Зеленский планирует провести «ряд важных встреч», на которых постарается привлечь дополнительные средства на военные расходы Украины.

Членами «Бухарестской девятки» (B9) являются девять стран восточного фланга НАТО (Латвия, Литва, Польша, Эстония, Румыния, Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия). Объединение создано в 2015 году по инициативе бывших президентов Польши и Румынии Анджея Дуды и Клауса Йоханниса для координации действий и усиления военного присутствия НАТО в регионе с целью обеспечения коллективной безопасности.

Ранее сообщалось, что политический кризис в Румынии может серьезно навредить Украине.

 
