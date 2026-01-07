Размер шрифта
Румыния не направит свои войска на Украину

Дан: Бухарест не направит своих военных на Украину
Румынские войска не будут направлены на Украину. Об этом заявил президент Никушор Дан.

Выступая на пресс-конференции в Париже по итогам встречи представителей стран — участниц «коалиции желающих», глава государства подчеркнул, что Румыния не обязалась посылать свои войска на Украину, а взялась обеспечить логистическую поддержку, подготовку украинских военных на своей территории или в других европейских странах и участие в совместных программах вооружения.

Дан пояснил, что по итогам встречи «коалиции желающих», кроме совместной декларации, также был принят закрытый военный документ. В нем конкретно предусматривается, каким образом будут осуществляться гарантии безопасности Украине и какую ответственность несет и принимает каждый из участников коалиции.

Президент подчеркнул, что уже функционирует предназначенный для поддержки Украины логистический узел на румынской авиабазе в Кымпия-Турзий.

31 декабря Румыния заявила о присоединении к программе закупок американских вооружений для Украины.

Ранее президент Румынии обвинил лидеров европейских стран в медлительности. 

