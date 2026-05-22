Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин заявил, что РФ выступает против методов диктата

Путин: система равной безопасности исключает методы диктата
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что система равной и неделимой безопасности исключает любые методы диктата и силового давления. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия придерживается формирования такой международной системы, которая бы гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых споров и противоречий, а также исключала бы любые методы силового давления.

Кроме того, добавил он, эта система должна создавать условия для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах.

18 мая помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике.

Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом. Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

Ранее Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!