Путин заявил, что РФ выступает против методов диктата

Президент России Владимир Путин заявил, что система равной и неделимой безопасности исключает любые методы диктата и силового давления. Его слова передает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия придерживается формирования такой международной системы, которая бы гарантировала мирное политико-дипломатическое решение любых споров и противоречий, а также исключала бы любые методы силового давления.

Кроме того, добавил он, эта система должна создавать условия для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах.

18 мая помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике.

Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом. Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

Ранее Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.