На Западе оценили визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике. Об этом пишет El Mundo.

Издание отмечает, что если встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом.

Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

Автор публикации обратил внимание, что пока западные страны вводят новые санкции против России, Китай увеличивает закупки у российских нефти и газа, наращивает двустороннюю торговлю, предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества.

Путин посетит Китай 19 — 20 мая.

