Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Премьер Венгрии высказался об отправке солдат на Украину

Премьер Мадьяр: Венгрия не планирует отправлять солдат на Украину
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия не планирует отправлять солдат в рамках миротворческой миссии на Украину после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью Die ZIB.

Журналист спросил у Мадьяра, готова ли Венгрия направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии, которую теоретически могут предусматривать гарантии безопасности для Киева. Однако венгерский премьер ответил отрицательно.

«Нет, мы не планируем отправлять никаких венгерских солдат на Украину. Но вы только что говорили о плане, которого не существует. Итак, сначала, я думаю, мы должны дождаться заключения соглашения и окончания конфликта, а затем все государства-члены могут тщательно изучить возможности и обязательства», — отметил Мадьяр.

Также в интервью Мадьяр отметил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Киева.

6 января 2026 года на саммите «коалиции желающих» лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании так называемых «многонациональных сил» Европы на Украине после завершения конфликта. 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине будут размещены иностранные войска.

При этом в МИД России неоднократно выступали против размещения иностранных войск на Украине.

Ранее Мадьяр призвал к прекращению конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!