Премьер Венгрии высказался об отправке солдат на Украину

Венгрия не планирует отправлять солдат в рамках миротворческой миссии на Украину после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью Die ZIB.

Журналист спросил у Мадьяра, готова ли Венгрия направить солдат на Украину в рамках миротворческой миссии, которую теоретически могут предусматривать гарантии безопасности для Киева. Однако венгерский премьер ответил отрицательно.

«Нет, мы не планируем отправлять никаких венгерских солдат на Украину. Но вы только что говорили о плане, которого не существует. Итак, сначала, я думаю, мы должны дождаться заключения соглашения и окончания конфликта, а затем все государства-члены могут тщательно изучить возможности и обязательства», — отметил Мадьяр.

Также в интервью Мадьяр отметил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно предусматривать реальные гарантии безопасности для Киева.

6 января 2026 года на саммите «коалиции желающих» лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании так называемых «многонациональных сил» Европы на Украине после завершения конфликта. 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине будут размещены иностранные войска.

При этом в МИД России неоднократно выступали против размещения иностранных войск на Украине.

Ранее Мадьяр призвал к прекращению конфликта на Украине.