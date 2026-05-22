Премьер Венгрии заявил о бессмысленности продолжения конфликта на Украине

Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантиии безопасности для Киева. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью Die ZIB.

Мадьяр отметил, что сейчас обе стороны теряют своих солдат на фронте, а граница остается «довольно стабильной». По этому, по его мнению, продолжать конфликт «нет смысла», поэтому Москва и Киев должны прийти к мирному соглашению.

«Я думаю, что наше общее желание – немедленно прекратить эту войну. <…> На самом деле, нет смысла продолжать конфликт. <…> Нам нужно мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности. Я думаю, это важно для Украины», — отметил Мадьяр.

Он подчеркнул, что сейчас подписание соглашение «не зависит от Венгрии». Однако премьер пообещал, что, когда стороны будут готовы заключить мир, Будапешт «предложит им всю необходимую помочь», чтобы достичь сначала прекращения огня, а затем и соглашения.

До этого Мадьяр также заявил, что ЕС начнет закупать газ у России после окончания украинского кризиса, так как он дешевле. Также премьер отмечал, что затягивание украинского конфликта грозит Европе новыми проблемами, и поэтому Венгрия поддерживает достижение длительного прекращения огня на Украине.

В мае Мадьяр сообщил, что рассчитывает в июне встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также министр иностранных дел Венгрия Анита Орбан сказала о готовности встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

