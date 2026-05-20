Премьер Венгрии Мадьяр призвал к прекращению конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что затягивание украинского конфликта грозит Европе новыми проблемами. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, Венгрия поддерживает скорейшее достижение длительного прекращения огня на Украине. Мадьяр считает, что военный конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.

Глава венгерского правительства выразил надежду, что переговоры между Будапештом и Киевом завершатся успешно и откроют новую страницу в отношениях двух государств.

Также Мадьяр заявил, что рассчитывает провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне. Он понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, которые проживают на территории Украины.

До этого Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 требований Будапешта по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Венгрией начала процесса приема Украины в Европейский союз.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.