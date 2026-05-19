Зеленский понадеялся на перезапуск отношений Украины и Венгрии

У Украины и Венгрии есть реальные шансы наладить отношения, министерства иностранных дел уже готовятся к двусторонним консультациям. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой.

«На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты», — написал Зеленский.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Лидер «Тисы» заявил, что партия возобновит работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

При этом министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето внутри Евросоюза для шантажа и приложит все усилия, чтобы вернуть доверие Евросоюза и НАТО. Глава МИД Венгрии заверила, что Будапешт будет поддерживать дальнейшую интеграцию Украины в ЕС только исходя из «сурового национального интереса», а также продолжит требовать дополнительных прав для венгерского меньшинства на территории республики.

Ранее Мадьяр рассказал об обязательном условии приема Украины в ЕС.