В Венгрии сделали заявление о переговорах с Россией

Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрия Анита Орбан готова встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, если появятся темы для обсуждения. Об этом она рассказала в интервью порталу ValaszOnline.

По ее словам, Россия остается важным региональным игроком, поэтому Будапешт намерен сохранять с Москвой прагматичные отношения. Глава венгерской дипломатии отметила, что при наличии вопросов для обсуждения встреча на уровне министров иностранных дел вполне возможна.

11 мая Орбан заявляла, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции, если они будут противоречить интересам страны. Она уточняла, что Будапешт намерен избегать применения права вето до последнего момента.

Министр также подчеркивала, что новое правительство Венгрии рассчитывает развивать открытые и взаимовыгодные отношения с Россией, которая, по ее словам, играет важную роль в Европе.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в свою очередь сообщал, что Венгрия будет иметь основу для выстраивания сбалансированных отношений с РФ, если сохранит линию бывшего премьер-министра республики Виктора Орбана в энергетике и не начнет поставлять оружие на Украину.

Ранее Венгрию предупредили о новых провокациях Украины.

 
