В Венгрии предрекли ЕС закупку газа у РФ после окончания конфликта на Украине

Все страны Евросоюза вернутся к закупкам газа в РФ по окончании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете Rzeczpospolita премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

«Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле», — отметил Мадьяр.

По его словам, это было бы логично, потому что такие правила диктуют факторы конкуренции и географии. При этом он отметил, что не дает полной гарантии такого исхода, но чувствует, что так будет.

До этого Мадьяр поставил Евросоюз на место по вопросу закупки российских энергоресурсов, заявив, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, сама решает у кого закупать энергоресурсы.

11 мая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны считает необходимым нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, но не планирует пока отказываться от поставок российских нефти и газа. При этом она добавила, что Будапешт будет добиваться для себя максимально низких цен на энергоносители.

Ранее Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана.