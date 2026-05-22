Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава МИД Эстонии заявил о «праве» Украины на удары дронами по России

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал Украину быть осторожнее с запуском дронов
Hannes P Albert/Global Look Press

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал «фейками» информацию России об открытии прибалтийскими странами неба для пролета украинских дронов и выразил уверенность в том, что Москва таким образом хочет «расколоть единство Запада». Об этом пишет «Укринформ».

Он отметил, что в последние несколько недель Таллин наблюдает все больше украинских беспилотников, которые залетают на территорию Эстонии. Однако Цахкна считает, что «ответственность за это несет Россия».

«Это фейки, потому что мы этого не разрешаем, но я хочу заверить вас, что Украина имеет полное право бить по этим целям глубоко в России. Так что я думаю, что Украина, конечно, будет продолжать. Да, им нужно быть осторожнее, но вся ответственность в этом отношении лежит на России», – уверен Цахкна.

По его мнению, Россия якобы продвигает «дезинформационную кампанию», пытается «расколоть единство» западных стран и подтолкнуть их «к большему давлению на Украину», чтобы Киев «прекратил эти атаки».

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что над республикой сбили украинский дрон. Тогда же минобороны Эстонии заявило о том, что не разрешало ВСУ использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. 20 мая Цахкна также написал, что инциденты с дронами «являются прямым результатом конфликта и провокаций России».

Также 10 мая Эстония потребовала от Украины более четкого контроля за своими беспилотниками».

Ранее в Госдуме скептически отнеслись к заявлениям Эстонии о сбитом украинском беспилотнике.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!