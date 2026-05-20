В Эстонии обвинили Россию в инциденте с украинским дроном

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X обвинил Россию в инциденте с украинским беспилотником (БПЛА), появившемся над территорией республики 19 мая.

«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — написал он.

Цахкна также добавил, что провел переговоры с главой МИД Румынии Оаной Цою и поблагодарил ее за оперативную реакцию румынского истребителя F-16, который поднялся в воздух после вторжения дрона в воздушное пространство Эстонии.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что над республикой сбили беспилотник, который, по предварительным данным, прилетел со стороны Украины. Дрон уничтожил румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО Baltic Air Policing.

По словам Певкура, радары и системы ПВО Эстонии выявили угрозу до появления беспилотника. Дрон сбили между озером Выртсъярв и городом Пылтсамаа, обломки упали в болотистой местности.

Власти Эстонии заявили Украине, что не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для полетов БПЛА. Певкур сразу после инцидента поговорил с министром обороны Украины и дал понять, что Таллин не разрешал использовать свое воздушное пространство.

Ранее в Госдуме скептически отнеслись к заявлениям Эстонии о сбитом украинском беспилотнике.