Эстония выступила с требованием к Украине из-за БПЛА

Глава МО Певкур: Эстония ожидает от Украины большего контроля над своими БПЛА
Эстония ожидает от Украины более четкого контроля за своими БПЛА, которые стали залетать в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, чьи слова приводит ERR.

Как отмечается в материале, из-за подобных инцидентов Украина рассматривает возможность отправки «экспертов по безопасности» в страны Балтии. Так, Киев уже связался с посольством Эстонии, говорится в тексте.

При этом министр обороны Певкур заявил, что все происходящее «требует уточнения и разъяснения».

«Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью», – заявил Певкур.

До этого министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что в ночь на 3 мая из-за спецоперации на Украине существовала вероятность попадания беспилотников в воздушное пространство республики. 3 мая руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд подтвердил, что один украинский дрон на короткое время пересек границу республики. По его словам, БПЛА двигались параллельно границе, поэтому из-за особенностей траектории существовал риск залета.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.

 
