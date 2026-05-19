Эстония запретила Украине использовать свое небо для атак БПЛА

Минобороны Эстонии заявило, что не разрешало Украине использовать небо для БПЛА

Эстония не разрешала Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Об этом заявило минобороны страны Киеву, пишет Reuters.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбили украинский дальний беспилотник-камикадзе под городом Тарту, который находится в 185 км к юго-востоку от Таллина. По словам главы оборонного ведомства, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели». За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

10 мая Эстония потребовала от Украины более четкого контроля за своими беспилотниками, которые стали залетать в воздушное пространство страны.

До этого издание Postimees сообщало, что власти Эстонии в рамках учений «Весенний шторм – 2026» привлекут обычных жителей для обнаружения летательных аппаратов через мобильное приложение. Функция оповещения об угрозе с воздуха будет доступна в приложении «Будь готов!» с 18 по 24 мая. Силы обороны призывают всех эстонских граждан сообщать о замеченных самолетах, вертолетах и беспилотниках.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.