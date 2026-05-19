Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

В Госдуме не поверили, что Эстония начала бороться с дронами Украины

Депутат Чепа: Эстония после сбития дрона ВСУ продолжит пропускать БПЛА в Россию
«Концерн «Калашников»

Заявление минобороны Эстонии о сбитии украинского дрона над территорией республики является лишь игрой. На самом деле Таллин продолжит пропускать летящие в сторону России беспилотники ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это игра. Далеко не первый дрон пролетает над прибалтийскими республиками, и мы имеем право сбивать любые дроны над их территорией. Они должны это хорошо понимать, что по-любому мы это будем делать, если такие нарушения еще будут. В принципе, мы об этом заявляли. Это игра для того, чтобы показать, что они якобы борются с дронами, хотя на самом деле нет», — подчеркнул парламентарий.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбили украинский дальний беспилотник-камикадзе под городом Тарту, который находится в 185 км к юго-востоку от Таллина. По словам главы оборонного ведомства, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели». За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

10 мая Эстония потребовала от Украины более четкого контроля за своими беспилотниками, которые стали залетать в воздушное пространство страны.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!