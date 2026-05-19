В Госдуме не поверили, что Эстония начала бороться с дронами Украины

Заявление минобороны Эстонии о сбитии украинского дрона над территорией республики является лишь игрой. На самом деле Таллин продолжит пропускать летящие в сторону России беспилотники ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это игра. Далеко не первый дрон пролетает над прибалтийскими республиками, и мы имеем право сбивать любые дроны над их территорией. Они должны это хорошо понимать, что по-любому мы это будем делать, если такие нарушения еще будут. В принципе, мы об этом заявляли. Это игра для того, чтобы показать, что они якобы борются с дронами, хотя на самом деле нет», — подчеркнул парламентарий.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбили украинский дальний беспилотник-камикадзе под городом Тарту, который находится в 185 км к юго-востоку от Таллина. По словам главы оборонного ведомства, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели». За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

10 мая Эстония потребовала от Украины более четкого контроля за своими беспилотниками, которые стали залетать в воздушное пространство страны.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.