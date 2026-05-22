Стало известно, как Франция пытается повлиять на позицию России по Украине

Спикер МИД Франции Конфавре: Париж призывает Китай повлиять на позицию России
Франция в ходе диалога с Китаем пытается убедить Пекин повлиять на позицию России по Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства Европы и МИД Франции Паскаль Конфавре, пишет «Укринформ».

«Этот канал позволяет нам обратиться в Китай, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии», — рассказал он.

В мае глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россию якобы необходимо подтолкнуть к переговорам, и сделать это может Китай.

20 мая было опубликовано совместное заявление России и Китая, в котором утверждалось, что Пекин и Москва убеждены в необходимости устранения первопричин конфликта на Украине при соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Также в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоялся 19-20 мая, глава государства обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином за чаепитием украинский кризис.

В феврале Си Цзиньпин заявил, что искать решение украинского конфликта нужно через диалог и переговоры.

Ранее политолог рассказал, изменит ли Китай позицию по конфликту на Украине.

 
