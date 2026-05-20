Путин и Си Цзиньпин побеседовали за чашкой чая после переговоров

Путин и Си Цзиньпин побеседовали за чаем после официальных переговоров

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин побеседовали за чаем после официальных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лидеры РФ и Китая в этой беседе затронут темы Украины, конфликта в Иране и взаимоотношений с президентом США Дональдом Трампом, в том числе с учетом его недавнего визита в Пекин», — говорится в материале.

Также главы государств обсудят внешнеполитические вопросы и сотрудничество Москвы и Пекина.

Чаепитие, как уточняется, проходит в узком кругу. Во встрече с российской стороны участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам.

Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Новак рассказал о темпах роста поставок нефти из России в Китай.