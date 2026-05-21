Политолог рассказал, изменит ли Китай позицию по конфликту на Украине

Политолог Лукьянов: подход Китая к конфликту на Украине не изменится

Подход Китая к конфликту на Украине после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине не изменится. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Федор Лукьянов.

По его словам, ситуация не изменится, так как у Пекина очень «понятный» и «последовательный» подход к ситуации на Украине. Китай не хочет быть «элементом» этого кризиса, подчеркнул политолог. Страна занимает «благожелательную к России», но стороннюю позицию, заявил Лукьянов.

По итогам визита Владимира Путина в КНР стороны приняли заявление, где говорится, что Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечается, что российская сторона позитивно оценивает непредвзятую позицию Китая по украинскому кризису и приветствует стремление играть конструктивную роль в его урегулировании политико-дипломатическим путем.

Ранее в КНР опровергли, что Си Цзиньпин говорил о возможном сожалении Путина из-за СВО.