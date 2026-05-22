Война США и Израиля против Ирана
Посол РФ рассказал о готовности населения Кубы к эскалации с США

МИД России

Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом газете «Известия» рассказал российский посол на острове Виктор Коронелли.

По его словам, население Кубы готовится к эскалации на фоне угроз со стороны Вашингтона. Местные жители в сложившейся ситуации уделяют повышенное внимание учениям по линии Национального штаба гражданской обороны, которые проводятся регулярно.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока.

Также Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
