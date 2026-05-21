В США оценили вероятность мирного урегулирования с Кубой

Рубио: США предпочли бы договориться с Кубой мирно, но вероятность невелика

США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Президент (США Дональд Трамп — «Газета.Ru») всегда предпочитает мирное соглашение путем переговоров — это неизменно наш приоритет, и в отношении Кубы это по-прежнему так. Но если говорить честно, вероятность такого исхода невысока», — сказал он.

До этого Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

