В США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами

Госсекретарь Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с противниками США
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории страны представителям разведслужб стран-противников Вашингтона. Об этом сообщает EFE.

По словам Рубио, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их противники размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

Госсекретарь не обвинил в этом какие-то конкретные страны. Однако агентство напомнило, что Кубу связывают давние исторические связи с СССР и Россией. В последние десятилетия островное государство также расширяет сотрудничество с Китаем в экономической и технологической сферах.

Комментируя ситуацию на Кубе, Рубио заявил, что улучшения в стране могут произойти только за счет значительных экономических реформ, но этого не произойдет «с нынешними властями, которые экономически некомпетентны».

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Тем не менее 13 апреля глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

Ранее в сенате США заблокировали резолюцию о полномочиях Трампа против Кубы.

 
