Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Суд на Украине отказал Ермаку в изменении меры пресечения

«Страна.ua»: апелляция оставила без изменений меру пресечения Ермаку
Alina Smutko/Reuters

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменений меру пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Апелляция оставила без изменений меру пресечения Ермаку — залог в 140 млн гривен», — говорится в публикации.

21 мая Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на рассмотрение апелляции по мере пресечения. Перед началом заседания обвиняемый в коррупции бывший чиновник заявил журналистам, что ожидает «справедливого суда».

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей). Однако уже 18 мая бывший глава офиса президента Украины вышел на свободу. Таким образом, он провел в СИЗО всего четыре ночи.

Как стало известно, залог за Ермака внесли семь юридических лиц, подконтрольных ему, а также семь физических лиц, среди которых его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее подполковник Дэвис заявил, что освобождение Ермака под залог свидетельствует о безумии Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!