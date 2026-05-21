Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменений меру пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Апелляция оставила без изменений меру пресечения Ермаку — залог в 140 млн гривен», — говорится в публикации.

21 мая Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на рассмотрение апелляции по мере пресечения. Перед началом заседания обвиняемый в коррупции бывший чиновник заявил журналистам, что ожидает «справедливого суда».

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей). Однако уже 18 мая бывший глава офиса президента Украины вышел на свободу. Таким образом, он провел в СИЗО всего четыре ночи.

Как стало известно, залог за Ермака внесли семь юридических лиц, подконтрольных ему, а также семь физических лиц, среди которых его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее подполковник Дэвис заявил, что освобождение Ермака под залог свидетельствует о безумии Зеленского.