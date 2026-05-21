Ермак приехал в суд на рассмотрение апелляции по мере пресечения

Alina Smutko/Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в коррупции, прибыл в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на рассмотрение апелляции по мере пресечения. Об этом сообщает портал «УНИАН» в Telegram-канале.

«Перед заседанием экс-глава ОП заявил журналистам, что ожидает «справедливого суда». На остальные вопросы он отвечать не стал», — говорится в посте.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей). Однако уже 18 мая бывший глава офиса президента Украины вышел на свободу. Таким образом, он провел в СИЗО всего четыре ночи.

Как стало известно, залог за Ермака внесли семь юридических лиц, подконтрольных ему, а также семь физических лиц, среди которых его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

19 мая подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что освобождение Ермака свидетельствует о том, что власти Киева теряют связь с реальностью. Комментируя освобождение экс-чиновника, Дэвис предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский «просто сошел с ума». Он заявил, что подобное решение его «поражает».

