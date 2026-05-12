«У меня нет ни одного дома». Экс-главу офиса президента Украины Ермака обвинили в коррупции

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинения в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

«НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (около $10,5 млн. — прим. ред.) в элитном строительстве под Киевом. Обвинение предъявлено одному из ее участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского»,

— объявили службы.

Уточняется, что Ермак проходит обвиняемым по уголовной статье «Легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». Кроме того, НАБУ опубликовало записи разговоров, в которых обсуждалось отмывание денег на строительстве элитных коттеджей в Киевской области .

За несколько часов до этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале написал, что правоохранители обыскали Ермака. По словам депутата, в какой-то момент прокурор САП Валентина Гребенюк села в машину Ермака и находилась там около 10 минут. Вечером силовики также провели обыски в квартире бывшего чиновника. Как пишет депутат Рады Алексей Гончаренко, полиция перекрыла и Банковую улицу в Киеве, где расположены правительственные учреждения.

«Сегодня НАБУ и САП остановили Mercedes, в котором ехал Ермак, и устроили показательный обыск на одной из улиц Киева. Все это происходит возле Дворца спорта, где Ермак обустроил себе «подпольный офис», — добавляет Telegram-канал SHOT.

Украинский портал «Страна» отмечает, что о причастности Ермака к делу об отмывании денег через кооператив «Династия» и вероятности предъявления обвинений СМИ писали еще в ноябре 2025 года. По данным следствия, при строительстве домов под Козиным использовались деньги, полученные коррупционным путем, а бывший руководитель офиса президента Украины был заинтересован в получении одного из них.

НАБУ также выложило скриншоты переписки Ермака (обозначенного под кодовым именем Р2) с дизайнером особняка, где они обсуждают обустройство дома в «Династии». Сам Ермак в разговоре с журналистами отрицает владение имуществом в кооперативе:

«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели».

Как пишет «Страна» со ссылкой на НАБУ, финансирование строительства коттеджей для Ермака и других участников схемы лишь на 10% велось законным способом . При этом деньги на счета подконтрольной «Династии» компании «Солнечный берег» вносились через «фирмы, имеющие признаки фиктивности».

«Остальная — и основная — часть финансирования строительства шла из средств, «полученных преступным путем», заявляет следствие. Эти расчеты производились в наличных — частично через личного помощника [бывшего вице-премьера Алексея] Чернышова в одном из киевских офисов. В том числе опубликованы пленки, на которых Чернышов заявлял, что лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство», — сообщает издание.

Также следователи подчеркнули, что после начала украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Эхо «Миндичгейта»

Масштабный коррупционный скандал, получивший название «Миндичгейт», разразился на Украине в ноябре 2025 года, после того, как НАБУ и САП обнародовали результаты операции «Мидас» по выявлению масштабных хищений в энергетике. Схему организовал сбежавший из страны бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента. Ведомства обнародовали аудиозаписи переговоров участников группировки, в которых они обсуждали «откаты» при строительстве объектов и возможные перестановки в минэнерго и компании «Энергоатом».

Правоохранители арестовали Чернышова, экс-советника главы минэнерго Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски и у Ермака, которого СМИ называли одним из участников схемы. Хотя официально он тогда не стал фигурантом уголовного дела, тем же вечером Зеленский объявил, что Ермак подал прошение об отставке .

На следующий день после увольнения Ермак в интервью газете New York Post заявил, будто готов вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправиться на фронт. Однако на деле он этого не сделал и уже в январе 2026 года возобновил адвокатскую деятельность, которую приостанавливал на время руководства офисом украинского президента.