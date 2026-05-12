«У меня нет ни одного дома». Экс-главу офиса президента Украины Ермака обвинили в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинения в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
«НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (около $10,5 млн. — прим. ред.) в элитном строительстве под Киевом. Обвинение предъявлено одному из ее участников — бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского»,
— объявили службы.
Уточняется, что Ермак проходит обвиняемым по уголовной статье «Легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере». Кроме того, НАБУ опубликовало записи разговоров, в которых обсуждалось отмывание денег на строительстве элитных коттеджей в Киевской области.
За несколько часов до этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале написал, что правоохранители обыскали Ермака. По словам депутата, в какой-то момент прокурор САП Валентина Гребенюк села в машину Ермака и находилась там около 10 минут. Вечером силовики также провели обыски в квартире бывшего чиновника. Как пишет депутат Рады Алексей Гончаренко, полиция перекрыла и Банковую улицу в Киеве, где расположены правительственные учреждения.
«Сегодня НАБУ и САП остановили Mercedes, в котором ехал Ермак, и устроили показательный обыск на одной из улиц Киева. Все это происходит возле Дворца спорта, где Ермак обустроил себе «подпольный офис», — добавляет Telegram-канал SHOT.
Украинский портал «Страна» отмечает, что о причастности Ермака к делу об отмывании денег через кооператив «Династия» и вероятности предъявления обвинений СМИ писали еще в ноябре 2025 года. По данным следствия, при строительстве домов под Козиным использовались деньги, полученные коррупционным путем, а бывший руководитель офиса президента Украины был заинтересован в получении одного из них.
НАБУ также выложило скриншоты переписки Ермака (обозначенного под кодовым именем Р2) с дизайнером особняка, где они обсуждают обустройство дома в «Династии». Сам Ермак в разговоре с журналистами отрицает владение имуществом в кооперативе:
«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели».
Как пишет «Страна» со ссылкой на НАБУ, финансирование строительства коттеджей для Ермака и других участников схемы лишь на 10% велось законным способом. При этом деньги на счета подконтрольной «Династии» компании «Солнечный берег» вносились через «фирмы, имеющие признаки фиктивности».
«Остальная — и основная — часть финансирования строительства шла из средств, «полученных преступным путем», заявляет следствие. Эти расчеты производились в наличных — частично через личного помощника [бывшего вице-премьера Алексея] Чернышова в одном из киевских офисов. В том числе опубликованы пленки, на которых Чернышов заявлял, что лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство», — сообщает издание.
Также следователи подчеркнули, что после начала украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.
Эхо «Миндичгейта»
Масштабный коррупционный скандал, получивший название «Миндичгейт», разразился на Украине в ноябре 2025 года, после того, как НАБУ и САП обнародовали результаты операции «Мидас» по выявлению масштабных хищений в энергетике. Схему организовал сбежавший из страны бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента. Ведомства обнародовали аудиозаписи переговоров участников группировки, в которых они обсуждали «откаты» при строительстве объектов и возможные перестановки в минэнерго и компании «Энергоатом».
Правоохранители арестовали Чернышова, экс-советника главы минэнерго Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. 28 ноября НАБУ и САП провели обыски и у Ермака, которого СМИ называли одним из участников схемы. Хотя официально он тогда не стал фигурантом уголовного дела, тем же вечером Зеленский объявил, что Ермак подал прошение об отставке.
На следующий день после увольнения Ермак в интервью газете New York Post заявил, будто готов вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправиться на фронт. Однако на деле он этого не сделал и уже в январе 2026 года возобновил адвокатскую деятельность, которую приостанавливал на время руководства офисом украинского президента.