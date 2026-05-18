Названы спонсоры вызволения Ермака из СИЗО

РИА Новости: залог за освобождение Ермака внесли только подконтрольные ему люди

Залог за арестованного ранее бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли только подконтрольные ему организации и люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Изначально Ермак ожидал, что его поддержат медийные личности, чего не произошло, рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что деньги на залог внесли семь юридических лиц, подконтрольных Ермаку, а также семь физических лиц, среди которых его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

18 мая экс-глава офиса украинского президента вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

Ранее Мендель заявила о кризисе Зеленского из-за ареста Ермака