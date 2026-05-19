Освобождение бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-под ареста под залог свидетельствует о том, что власти Киева теряют связь с реальностью. Такое мнение высказал подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Комментируя освобождение Ермака, Дэвис предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский «просто сошел с ума». Он заявил, что подобное решение его «поражает».

«Иначе я просто не могу объяснить, зачем он [Зеленский] отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине», — заявил подполковник в отставке.

Дэвис призвал Зеленского быть осторожнее, поскольку из-за Ермака он рискует потерять и без того низкую поддержку.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей). Однако уже 18 мая бывший глава офиса президента Украины вышел на свободу. Таким образом, он провел в СИЗО всего четыре ночи.

Как стало известно, залог за Ермака внесли семь юридических лиц, подконтрольных ему, а также семь физических лиц, среди которых его адвокаты и футбольный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

