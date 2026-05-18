5-й канал: Ермак вышел из СИЗО, где провел четыре ночи, под залог

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак вышел из СИЗО под залог. Об этом сообщает «5-й канал».

По информации телеканала, Ермак неохотно отвечал на вопросы журналистов, но подтвердил, что находился в платной камере.

Отмечается, что экс-глава офиса президента Украины провел в СИЗО четыре ночи.

18 мая украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Ермака внесли залог в 140 млн гривен — более 230 млн рублей.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал в своем Telegram-канале, что вся сумма для внесения залога за Ермака уже собрана и по всей вероятности он сможет выйти из СИЗО 18 мая.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн (более 219 млн рублей).

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

