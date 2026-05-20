Трамп оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что положительно оценил переговоры российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, это хорошо. У меня получается ладить с ними обоими», — сказал американский президент.

Трамп также заявил, что Путин заранее сообщил ему о планах провести эту встречу.

Президент России посетил Китай 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи лидеры двух стран утвердили 20 совместных документов, среди которых — декларация о формировании многополярного мира и развитии международных отношений нового типа.

Си Цзиньпин отметил, что российско‑китайские отношения выходят на новый уровень. Владимир Путин, в свою очередь, указал, что за последние 25 лет товарооборот между странами увеличился в 30 раз, и предложил Си Цзиньпину посетить Россию в 2027 году.

Трамп посетил Китай 13–15 мая. Си Цзиньпин назвал визит историческим, а американский лидер сообщил о достижении «фантастических торговых соглашений» с Китаем.

Ранее Путин заявил об успешной работе в КНР.