Путин заявил об успешной работе в КНР

Путин назвал успешной и плодотворной работу в ходе визита в Пекин
Президент РФ Владимир Путин в ходе чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином назвал успешной и плодотворной работу в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

«Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, насыщенная работа», — отметил российский лидер.

Также он выразил благодарность представителям РФ и КНР, которые «напряженно работали» для организации встречи на высшем уровне.

19–20 мая Путин находится в Пекине с двухдневным визитом. Перед поездкой глава государства обратился к китайским гражданам, назвав Си Цзиньпина своим «давним добрым другом». Также он указал на «стабилизирующую роль» связки Москвы и Пекина.

К текущему моменту российский лидер успел провести переговоры с председателем КНР, а также встретиться с премьером Государственного совета республики Ли Цяном. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин побеседовали за чашкой чая, обсудив различные внешнеполитические вопросы. Сообщалось, что главы государств, в том числе, собираются обменяться мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

