Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Министр обороны Польши призвал Украину быть осторожнее

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Украина должна точнее определять цели атак БПЛА
Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину быть осторожнее после появления украинского дрона над Эстонией. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

«Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <...> Украина должна быть осторожной в этом плане», — сказал он.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что был сбит украинский беспилотник под городом Тарту. Также НАТО подтвердило то, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что испытывает «огромную гордость» из-за сбитого в Эстонии украинского беспилотника.

19 марта Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что украинские операторы беспилотников прибыли в Латвию, чтобы с территории страны наносить удары по России.

Ранее глава МИД Литвы обвинил Россию в появлении украинских дронов в Прибалтике.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!