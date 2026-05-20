Министр обороны Польши призвал Украину быть осторожнее

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину быть осторожнее после появления украинского дрона над Эстонией. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

«Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <...> Украина должна быть осторожной в этом плане», — сказал он.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что был сбит украинский беспилотник под городом Тарту. Также НАТО подтвердило то, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что испытывает «огромную гордость» из-за сбитого в Эстонии украинского беспилотника.

19 марта Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что украинские операторы беспилотников прибыли в Латвию, чтобы с территории страны наносить удары по России.

Ранее глава МИД Литвы обвинил Россию в появлении украинских дронов в Прибалтике.