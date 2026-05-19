В СВР заявили, что украинские операторы беспилотников уже прибыли в Латвию

Операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прибыли в Латвию, чтобы с территории республики наносить удары по России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, украинских дроноводов разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

19 мая Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

18 мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что НАТО должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. По его словам, у альянса есть средства, «чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

Ранее депутат Чепа предупредил, что от Литвы ничего не останется через 15 минут в случае ударов по РФ.

 
