Главком ОВС НАТО прокомментировал инцидент в воздушном пространстве Эстонии

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о «гордости» из-за сбитого в Эстонии украинского беспилотника. Его слова приводит РИА Новости.

«Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», — сказал главком ОВС НАТО.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбили украинский дальний беспилотник-камикадзе под городом Тарту, который находится в 185 км к юго-востоку от Таллина. По словам главы оборонного ведомства, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели». За несколько минут до обнаружения БПЛА на юге Эстонии объявили воздушную тревогу.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.