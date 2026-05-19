В НАТО подтвердили инцидент в воздушном пространстве Эстонии

НАТО подтвердила, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в операции участвовали истребители F-16 из миссии альянса по балтийскому воздушному патрулированию в Литве.

В НАТО заявили, что в настоящее время проводится расследование инцидента.

Несколькими часами ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Эстония впервые сбила украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту. По его словам, предположительно, это был дрон, «направленный на российские цели».

Позднее в воздушном пространстве Латвии зафиксировали неизвестный беспилотник. Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах страны.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.

 
