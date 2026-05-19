Вэнс заявил о нежелании США навечно застрять в Иране

Конфликт в Иране не является для США «вечной» войной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Clash Report.

«Это не вечная война. Мы разберемся с делами и вернемся домой. Это то, что обещал Трамп, и это то, что он собирается сделать», — отметил он.

Вэнс рассказал, что иногда американцам «не совсем» ясна позиция Ирана на переговорах, и США «трудно понять», чего именно хочет добиться Тегеран. Однако, по мнению Вэнса, иранцы «хотят заключить сделку».

«Но я не могу с уверенностью сказать, что мы достигнем договоренности, пока не подпишем соглашение об урегулировании. <…> Все, что мы можем сделать, — это вести переговоры в духе доброй воли», — подчеркнул вице-президент.

Также Вэнс сказал, что переговоры США и Ирана находятся в хорошей точке, но существует и военный вариант, к которому американцы не стремятся. Кроме того, вице-президент сообщил, что передача России иранского обогащенного урана не входит в планы США.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что шансы на достижение договоренности с Ираном сейчас кажутся очень хорошими. Однако затем он сообщил, что американцы могут нанести большой удар по Ирану. Также глава Белого дома допустил, что Штаты могут начать новую атаку на Иран в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.

