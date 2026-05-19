Вэнс положительно оценил ход переговоров между США и Ираном

Вэнс: переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант

Переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Мы считаем, что иранцы хотят заключить сделку. <...> Мы сейчас в довольно хорошей точке. Но есть и план Б. План Б состоит в том, что мы можем возобновить военную кампанию <...>, чтобы далее добиваться целей США», — сказал он.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в исламской республике останется лишь один действующий ядерный объект.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.