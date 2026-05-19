Трамп оптимистично оценил шансы по достижению договоренностей с Тегераном

Трамп: шансы на договоренность с Ираном кажутся сейчас очень хорошими

Шансы по достижению договоренностей с Ираном сейчас кажутся очень хорошими, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты напрямую взаимодействуют с Тегераном. Он выразил мнение, что сейчас, похоже, есть очень хорошие шансы на достижение договоренностей по проблеме ядерного оружия Ирана.

Президент США отметил, что будет очень рад, если удастся достичь договоренностей, не прибегая к массированным бомбардировкам Ирана.

19 мая Трамп заявил, что США ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии у Тегерана планов создавать ядерное оружие.

15 мая министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. По словам дипломата, Тегеран никогда не стремился заполучить ядерное оружие.

Ранее Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.