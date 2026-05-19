Бывший соратник Трампа рассказал, к чему приведут новые удары США

Если случатся новые удары США по Ирану, то они будут менее эффективными, приведут к большим потерям и еще сильнее укрепят решимость Ирана. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

«Иранцы приспособились к нашим атакам. Они могут «победить», просто не потерпев поражения. Будущие удары будут менее эффективными, приведут к большим потерям и еще сильнее укрепят решимость Ирана. Убийство Верховного лидера сплотило иранский народ вокруг режима. Также устранив многих умеренных лидеров, мы остались в основном со сторонниками жесткой линии, с которыми нам приходится вести переговоры. И они вряд ли пойдут на уступки Трампу, которых он требует», – отметил он.

Кент подчеркнул, что для Трампа сейчас лучшим вариантом является объявление о победе в войне с Ираном и ограничение американского присутствия в регионе. По его словам, сейчас США должны возобновить переговоры с Тегераном и использовать смягчение санкций против Ирана «как кнут и пряник».

Также Кент отметил, что США должны извлечь из конфликта два урока. Первый заключается в том, что если США остаются «в пределах досягаемости противника», то он приспосабливается и «в конечном итоге выигрывает долгую войну». А второй – в том, что нападение на страну обязательно «сплотит народ вокруг режима», который Вашингтон хочет свергнуть. Поэтому смена режима — «бессмысленная затея», подчеркнул Кент.

18 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской республики.

18 мая Трамп рассказал, что приказал военным подготовиться к нанесению ударов по Ирану в том случае, если Тегеран не заключит с Вашингтоном приемлемое для Белого дома соглашение.

Затем Трамп заявил, что несколько стран Ближнего Востока попросили США отложить удары по Ирану «на два-три дня».

Ранее Трамп оптимистично оценил шансы по достижению договоренностей с Ираном.