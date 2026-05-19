Война США и Израиля против Ирана
Трамп пригрозил Ирану новым ударом

США могут нанести большой удар по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Clash Report.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им (Ирану — «Газета.Ru») еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», — сказал он.

По словам главы Белого дома, если бы он не решил отложить возобновление атаки на Иран, то США уже сейчас наносили бы удары по исламской республике.

Накануне Трамп заявил, что США планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки.

18 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской республики.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее МИД Ирана обвинил США в использовании риторики Геббельса.

 
