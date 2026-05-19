Трамп заявил, что США в ближайшее время могут начать новую атаку на Иран

Трамп: США могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Где-то через два-три дня. Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье... Может быть, в начале следующей недели», — заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон не может позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, Соединенные Штаты и Израиль ведут самую интенсивную военную подготовку с момента объявления прекращения огня на Ближнем Востоке. По их словам, государства готовятся возобновить атаки на Иран уже на этой неделе.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В апреле Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия и ведут переговоры.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.