США готовят новые обвинения против Мадуро

CBS: прокуратура США готовит новые обвинения против Мадуро и его супруги

Прокуратура США готовит новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес из-за обеспокоенности, что дело не имеет достаточных оснований. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Прокуроры в Майами получили приказ начать новое уголовное расследование в отношении Мадуро на фоне опасений, что нынешнее дело против него является слабым», — говорится в материале.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы прошло 26 марта.

Спустя два дня после второго судебного заседания Мадуро и его супруга опубликовали совместное заявление. Супруги заверили, что с ними все в порядке, и поблагодарили венесуэльцев за поддержку.

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.