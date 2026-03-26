Второе заседание по делу Мадуро завершилось безрезультатно

В Нью-Йорке завершилось судебное заседание по делу о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в США. В ходе заседания дата начала основного процесса так и не была назначена, пишет РИА Новости.

Судья Элвин Хеллерстайн, ведущий дело, не стал назначать дату начала разбирательства, объяснив это тем, что определит сроки рассмотрения дела в будущем, когда сочтет это подходящим.

При этом адвокаты Мадуро и Флорес настаивают на закрытии дела, утверждая, что американское правительство блокирует оплату их услуг из-за санкций, введенных против Венесуэлы.

3 января США осуществили силовой захват президента Мадуро и его супруги, вывезя их в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они будут преданы суду по обвинению в «наркотерроризме». Мадуро и Флорес заявили в суде о своей невиновности.

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.