Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», если победит на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает журнал Spiegel, ссылаясь на проект правительственной программы АдГ.

По данным издания, речь идет не о предвыборных лозунгах, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров федеральной земли.

Выборы в Мекленбурге-Передней Померании состоятся 20 сентября 2026 года. В настоящее время, согласно данным опросов, АдГ лидирует с рейтингом в 35%, что делает ее участие в формировании нового правительства земли почти неизбежным.

13 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты хотят восстановить «Северные потоки» и затем выкупить их у европейцев, чтобы диктовать собственные цены на газ. Если Вашингтон добьется своего, то «заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом», указал министр.

