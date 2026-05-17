Партия «Альтернатива для Германии» призвала к досрочным парламентским выборам в ФРГ

Sebastian Willnow/Global Look Press

Правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к скорейшему проведению досрочных парламентских выборов после резких высказываний премьер-министра Баварии Маркуса Зедера в ее адрес. Заявление АдГ опубликовано в ее аккаунте в соцсети Х.

16 мая лидер Христианско-социального союза (ХСС) Зедер назвал АдГ «худшей правой организацией во всей Европе» и заявил, что партия представляет угрозу для демократических институтов Германии.

«Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы — сейчас», — указано в заявлении АдГ.

До этого газета Bild сообщила со ссылкой на данные института INSA, что уровень поддержки АдГ в Германии достиг рекордных 29%. После публикации результатов социологического исследования сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в стране.

17 мая Вайдель сказала, что нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по территории России представляет угрозу для Германии, как и другие действия Украины в конфликте. Она отметила, что «нельзя постоянно тыкать в глаза большому медведю раскаленным железом и ожидать, что ничего не произойдет».

Вайдель добавила, что когда АдГ «окажется у руля» в стране, то будет проводить «политику баланса» и разумно подходить к вопросам безопасности ФРГ.

Ранее сообщалось, что АдГ намерена перезапустить «Северный поток» в случае победы на выборах.

 
