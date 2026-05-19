Появились кадры прибытия Путина в Китай

Появились кадры из аэропорта Пекина, куда прибыл президент Путин

Опубликованы кадры прибытия президента России Владимира Путина в Китай. Их опубликовал Telegram-канал «Юнашев Live».

Путина встретил член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. Президента России встретили торжественно. В рамках церемонии был выстроен почетный караул.

После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей «Дяоюйтай», сообщает «Интерфакс».

В Китае Путин пробудет 19 и 20 мая, он прилетел по предложению китайского лидера Си Цзиньпина. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом».

По итогам переговоров Москва и Пекин планируют подписать около 40 документов, включая совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что лидер РФ и председатель КНР Си Цзиньпин собираются подписать декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее в США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона.

 
