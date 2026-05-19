Стало известно, на каком автомобиле передвигается Путин в Пекине

Президент России Владимир Путин передвигается по Пекину на автомобиле Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства использует автомобиль Aurus черного цвета с китайскими номерами как средство передвижения в Пекине.

Путин вместе с делегацией посетит Китай с государственным визитом 19–20 мая. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом», а также заявил о «стабилизирующей роли» связки РФ и КНР.

На прошлой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ранее СМИ обратили внимание на беспрецедентную дружбу Путина и Си Цзиньпина.

 
