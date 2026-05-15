Семена роз и никаких договоров. С чем Трамп уехал из Китая

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в саду Чжуннаньхай в Пекине, 15 мая 2026 года

В пятницу, 15 мая, завершился официальный государственный визит Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе. Чего на самом деле смогли достичь Пекин и Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Завершая свой официальный государственный визит в Китай, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, назвал его «невероятным» и сообщил о заключении «фантастических торговых соглашений» с Китаем. Его слова на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай передает Fox News.

«Я думаю, что из этой поездки вышло много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых соглашений, выгодных для обеих стран», — сказал американский лидер.

Китайский лидер Си Цзиньпин также высоко оценил результаты встречи с президентом США и выразил оптимизм относительно дальнейшего сотрудничества, несмотря на множество неурегулированных разногласий и ограниченное количество объявленных на данный момент сделок.

«Этот визит является историческим и знаковым. К настоящему моменту мы установили новые двусторонние отношения — конструктивные, стратегические, стабильные отношения — что представляет собой важную веху», — сказал Си Цзиньпин.

В ходе переговоров, длившихся около двух с половиной часов, лидеры обсудили ситуацию в Иране и подтвердили, что конфликт должен прекратиться как можно скорее, чтобы проход торговых судов через Ормузский пролив был возобновлен в прежнем объеме.

Вопросом, который по-прежнему остается открытым, стал Тайвань. В четверг, 14 мая, Си Цзиньпин выступил с резким предупреждением в отношении Тайваня, заявив, что неправильное решение этого вопроса может привести к «столкновениям» между сверхдержавами.

«США должны подходить к вопросу Тайваня с крайней осторожностью. Это самый важный вопрос в китайско-американских отношениях. Если этот вопрос не удастся урегулировать должным образом, то страны могут вступить в конфликт, что поставит весь комплекс двусторонних связей в крайне опасное положение», — сказал китайский лидер.

Бесконфликтный саммит

Многие западные издания отметили, что китайский и американский лидеры старались сохранять максимальное дружелюбие, даже затрагивая вопросы, по которым сохраняются разногласия. The Guardian пишет, что «Трамп наслаждался китайским гостеприимством».

«Трамп совершил первый за почти десятилетие визит президента США в Китай и наслаждался гостеприимством <...> Во время деловой встречи за чаем и обедом в саду Чжуннаньхай, Трамп полюбовался розами и сказал, что Си Цзиньпин обещал прислать ему семена для Розового сада в Вашингтоне», — говорится в статье.

При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что встреча продемонстрировала смещение баланса сил между США и Китаем «в сторону большего паритета».

«В прошлом всегда казалось, что Соединенные Штаты имеют преимущество, постоянно оказывая давление на Китай и переходя в наступление. Однако сейчас справедливо будет сказать, что обе страны достигли новой точки равновесия», — заявил The Guardian профессор международных исследований в Фуданьском университете и советник китайского правительства У Синьбо.

Члены почетного караула держат американский и китайский флаги перед встречей президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин, 14 мая 2026 года Mark Schiefelbein/AP

В свою очередь политолог, американист Дмитрий Дробницкий полагает, что оценки экспертов, в которых высказывается мнение о «потерянной силе США», не совсем верны, так как Штаты начали терять свой авторитет на международной арене еще со времен администрации экс-президента Джо Байдена. По его мнению, действительно важный вывод, который можно сделать из поездки Трампа в Китай, заключается в том, что на данном этапе обе стороны не хотят конфликтов .

«Очевидно, что США уже не являются единственной державой, которая устанавливает какие-то правила на международной арене. Но главное в прошедшем визите не это. Очевидно, что ни Штатам, ни Китаю ничего конкретного не нужно было друг от друга в настоящий момент. По факту встречаться им и не нужно было, но встречу они провели, чтобы показать всему миру, что взаимных претензий друг к другу у них пока нет», — пояснил политолог «Газете.Ru».

По его мнению, у Трампа была лишь одна установка на поездку в Китай — продемонстрировать всем, что его принимают как великого человека, и он эту установку выполнил.

«Конечно, американской стороне пришлось лавировать в вопросе Тайваня, но в целом даже Китай мог бы гораздо жестче поставить волнующие его вопросы. Этого сделано не было. Трампа действительно приняли очень хорошо, и это демонстрация отсутствия конфликта», — сказал Дробницкий.

Он обратил внимание на то, что в Китае Трампа сопровождала очень большая группа представителей бизнес сообщества, и это тоже был определенный знак, но уже для Пекина.

«Штаты как бы намекнули Китаю, что они готовы снять ограничения на любые технологические вещи. Единственное, что важно для Вашингтона — чтобы Китай не пытался достигнуть чрезмерных высот в вопросах, которые принципиально важны для американцев, например, искусственный интеллект. Штаты показали, что они готовы развивать какие-то важные сферы вместе с Китаем», — заключил Дробницкий.

Договоренностей нет

При этом в международной прессе обратили внимание, что никаких значимых договоренностей между странами по итогам визита Трампа в Китай так и не было достигнуто. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что у Пекина и Вашингтона совершенно разное представление того, что означает «перезагрузка отношений».

«По итогам визита Трампа в Китай обе стороны рассказали о начавшейся перезагрузке отношений. При этом у каждой из сторон совершенно разное представление о том, что это означает. За помпезностью и дружелюбием скрывались существенные различия в том, чего обе стороны хотели бы добиться друг от друга», — пишет WSJ.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что встречи лидеров США и КНР проходили «в дружеской атмосфере», но было ясно, что «обе страны сосредоточились на разных приоритетах».

«Временами создавалось впечатление, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин участвовали в разных встречах. Для Штатов главным вопросом был Иран, а в китайской версии событий этот вопрос первоначально не играл никакой роли. Для Пекина самым важным был вопрос Тайваня, который Штаты изначально не хотели обсуждать», — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом зале народных собраний в Пекине, 14 мая 2026 года Evan Vucci/Reuters

Обе стороны ограничились общими заявлениями, но никаких реальных договоренностей, по всей видимости, не случилось, считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Трамп как всегда заявил об очень успешном форуме, но это уже понятная позиция. Ему всегда надо быть успешным президентом, чтобы войти в историю. Поэтому он сделал такие заявления, но в реальности мы пока не знаем, стоит ли за этим что-то конкретное. Общими словами ограничился и председатель КНР», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Безусловно, стороны вели переговоры и на экономические темы, и вероятно, что таможенное перемирие будет продлено, однако никакой конкретики по этому вопросу нет, добавил Котков.

«С моей точки зрения, это был очень протокольный визит, который мало к чему обязывает. Стороны обменялись мнениями, но мало чего решили», — заключил эксперт.

Политолог Дмитрий Солонников назвал единственным реальным итогом визита Трампа в Китай то, что отношения Вашингтона и Пекина не стали накаляться.

«Ситуация между Штатами и Китаем не стала накаляться, стороны не находятся в режиме противостояния. И это главный и единственный итог поездки Трампа в Пекин. Конфронтация не нужна никому, но говорить о светлом будущем и каких-то прорывах тоже не приходится», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, пока не будет разрешен конфликт на Ближнем Востоке, не стоит ожидать, что Штаты смогут оказывать на кого-то давление или совершать прорывы в переговорах.

Украина и предстоящий визит Путина

Сразу же после окончания визита Трампа появилась информация о том, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила газета The South China Morning Post (SCMP).

SCMP отметила, что это может стать первым случаем в истории, когда Китай в течение одного месяца принимает лидеров двух держав — России и США — вне многостороннего формата.

В России следили за течением поездки американского лидера в Пекин. В Кремле заявили, что рассчитывают получить информацию о визите президента США «из первых рук».

Си Цзиньпин и Владимир Путин гуляют по личной резиденции китайского лидера Чжуннаньхая в Пекине, Китай, 2 сентября 2025 года Alexander Kazakov/Pool/Sputnik/Reuters

«В рамках как раз грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами. Что называется, из первых рук. Мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, диалог первой и второй экономик мира на высшем уровне является предметом анализа для всех государств.

При этом политолог Дмитрий Солонников обратил внимание, что на переговорах Трампа и Си тема России и ее конфликта с Украиной не поднималась вообще.

«Очевидно, что украинская тема осталась где-то на периферии интересов США и Китая. Не интересна Украина Китаю, и никогда не была интересна. У Трампа же сейчас совершенно другая головная боль. Так что не думаю, что визиты Трампа и Путина в Китай стоит как-то связывать, особенно через украинскую тематику», — сказал политолог.

По его мнению, визиты российского и американского лидеров — это «две самостоятельные истории».