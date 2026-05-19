СМИ обратили внимание на беспрецедентную дружбу Путина и Си Цзиньпина

SCMP: отношения лидеров редко бывают настолько личными, как между Путиным и Си

Отношения мировых лидеров редко бывают настолько личными, как между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) в преддверии визита российского лидера в Пекин.

«На протяжении многих лет их взаимоотношения определялись не только саммитами и государственными визитами, но и растущим списком сугубо личных ритуалов, включающих еду, празднование дней рождения, спортивные мероприятия, прогулки на лодке и чаепития на берегу озера», — говорится в материале.

С момента вступления в должность в 2013 году Си Цзиньпин встречался с Путиным более 40 раз — больше, чем с западными лидерами, отмечается в издании.

SCMP напомнило, что Си Цзиньпин вручил Путину первый орден Дружбы КНР, назвав российского лидера «добрым и давним другом китайского народа».

Путин вместе с делегацией посетит Китай с государственным визитом 19–20 мая. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», а также заявил о «стабилизирующей роли» связки РФ и КНР.

На прошлой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ранее Путин напомнил о важности Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который РФ и Китай подписали 25 лет назад.