В офисе Зеленского оценили угрозу со стороны Белоруссии

Efrem Lukatsky/AP

Украина будет рассматривать Белоруссию как потенциальную угрозу, пока Минск остается лояльным к России. Об этом в интервью «24 каналу» заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

«Прежде всего хотел бы отметить, что до того момента, пока в Беларуси будет сохраняться лояльный Путину режим, мы всегда будем потенциально рассматривать Беларусь как угрозу», – отметил Палиса.

Он подчеркнул, что Россия сможет атаковать Украину с территории Белоруссии, когда Москва «соберет какую-то вменяемую группировку», однако такой возможности в данный момент Палиса не увидел. При этом он допустил, что Россия сейчас якобы «использует какое-то оборудование», которое помогает управлять беспилотниками с территории Белоруссии.

Также в интервью Палиса заявил, что после заключения мирного соглашения Россия «не растворится в воздухе» и будет являться угрозой для Украины.

В апреле спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что украинские пограничники не зафиксировали перемещения техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. В мае Зеленский также сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

Ранее Палиса высказался о снижении призывного возраста на Украине.

 
