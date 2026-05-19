В офисе Зеленского высказались о снижении призывного возраста на Украине

Вопрос снижения призывного возраста на Украине на данный момент не рассматривается, однако все зависит от ситуации на фронте. Об этом замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью «24 каналу».

«Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается. <…> Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», — сказал он.

Замглавы офиса президента Украины также отверг принудительную мобилизацию женщин. По словам Палисы, это «добровольное дело». Как женщины, так и мужчины могут заключить контракт на общих условиях, напомнил он.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

