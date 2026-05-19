В офисе Зеленского высказались об «угрозах» России Украине после завершения СВО

Даже после заключения мирного соглашения Россия «не растворится в воздухе» и якобы будет представлять для Украины угрозу как для государства. Об этом замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил в интервью «24 каналу».

«Во-первых, представим, что завтра у нас мирное соглашение по прекращению огня при любых условиях. Все равно Россия не растворится в воздухе – она все еще будет существовать. И пока существует Россия, угроза для Украины как государства тоже будет существовать», — сказал Палиса.

В связи с этим он призвал Украину «работать над тем», чтобы 24 февраля 2022 года «больше никогда не повторилось». Замглавы ОП отметил, что ВСУ должны «сохранять нужный уровень летальности и доставлять эту летальность на поле боя».

До этого председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко заявлял, что «состояние войны» Украины с Россией «будет юридически существовать» до тех пор, пока территории находятся под контролем Москвы, несмотря на возможные договоренности.

